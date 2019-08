Mundial sub-19: Portugal perde com Egito e falha presença na final

Portugal falhou este sábado o apuramento para a final do Mundial de andebol de sub-19, ao perder com o Egito, por 41-36, nas meias-finais da competição, em jogo disputado em Skopje, na Macedónia do Norte.A seleção portuguesa, que chegou ao Mundial na qualidade de substituto do ausente representante da Oceânia, em virtude do 12.º lugar registado no Europeu de sub-18, fez até hoje uma campanha imaculada que lhe valeu a presença inédita nas 'meias'.A equipa venceu cinco jogos da fase de grupos: a Alemanha (33-26), a Sérvia (22-21), a Islândia (28-24), a Tunísia (30-24) e o Brasil (36-20), e na fase seguinte a Macedónia do Norte (29-25) e a campeã França (31-26).Hoje, a equipa só não conseguiu ultrapassar o Egito, seleção com a qual perdia ao intervalo por um golo (20-19), mas que ainda dilatou a vantagem na segunda metade (21-17), para um resultado final de 41-36.Entre os lusos, Salvador foi o melhor marcador, com nove golos em 15 remates, secundado por Martim Costa, com sete em 14 tentativas.No Egito destacou-se Ahmed Hesham El Sayed, com 11 golos, seguido de Hassan Walid, com nove.Portugal disputará no domingo o jogo de atribuição do terceiro lugar diante da Alemanha ou Dinamarca, países que ainda discutem hoje a presença na final.