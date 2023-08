Mundial sub-19: Portugal vence Eslovénia com reta final fantástica e está nos 'quartos'

Portugal venceu esta terça-feira a Eslovénia, por 28-26, na 2.ª e última jornada da Main Round do Mundial sub-19 e apurou-se para os quartos de final, depois de mais tarde a Croácia ter empatado com Hungria (28-28).A ganhar por um golo ao intervalo (10-9), a seleção portuguesa entrou mal no segundo tempo e viu-se atrás por quatro golos (18-22 e 21-26). Mas uma reta final fantástica, coroada com um parcial de... 6-0 (27-25), deu mais um triunfo épico de Portugal.Com seis golos, José Ferreira destacou-se ofensivamente, com António Machado a ser considerado o MVP.