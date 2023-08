Mundial sub-19: Portugal vence Ilhas Faroé e vai disputar o 5.º quinto lugar

A seleção portuguesa de andebol de sub-19 vai discutir o quinto lugar do Mundial, depois de vencer hoje as Ilhas Faroé (41-40), num jogo decidido no desempate por sete metros e em que Gonçalo Morgado vestiu a 'capa de herói'.

Portugal, que na quinta-feira foi afastado das meias-finais pela Dinamarca (35-25), sofreu o empate 35-35 com dois golos das Ilhas Faroé no último minuto, mas retificou e chegou à vitória no encontro no desempate por livres de sete metros (6-5).

O encontro com as Ilhas Faroé foi muito equilibrado e começou com parada e resposta, com sucessivas igualdades no marcador e alternâncias até que, à passagem dos seis minutos, os faroenses chegaram aos dois golos de vantagem (3-5).

Portugal tentou a aproximação, bem-sucedida, por diversas ocasiões, e chegou ao empate 7-7 por João Bandeira Lourenço, após o que conseguiu alcançar o comando do marcador (10-9).

Seguiram-se igualdades sucessivas, num jogo muito disputado, no entanto, após estar em vantagem (17-16), Portugal acabou por sofrer um parcial de três golos sem resposta e saiu para o intervalo a perder por dois (19-17).

Na segunda metade, as Ilhas Faroé, apesar da exibição de Gonçalo Morgado na baliza nacional, aumentaram a vantagem para quatro golos (24-20), mas a seleção portuguesa diminuiu para dois, aos 24-22, e para um, por Tiago Sousa, aos 25-24.

Eduardo Leite devolveu a liderança a Portugal, aos 26-25, que aumentou para dois, aos 28-26, levando o treinador das Ilhas Faroé a solicitar tempo técnico, e para três, aos 29-26, que manteve até à passagem dos 50 minutos (31-28).

As Ilhas Faroé conseguiram chegar à margem mínima (31-30), mas, com bola para empatar, não foram bem-sucedidos e a equipa das 'quinas' voltou a distanciar-se (32-30).

Oli Mittún -- jogador de referência das Ilhas Faroé -- carregou a equipa às costas para o empate 32-32 e, já depois de Portugal ter recuperado a vantagem de dois (35-33), também para o 35-35 com que se atingiu o final do tempo regulamentar.

No desempate por livres de sete metros, Portugal foi mais eficaz e venceu por 6-5, conquistando o direito de disputar o encontro de atribuição do quinto e sexto lugares, com o vencedor do encontro entre a Noruega e a Alemanha.

Tiago Sousa e João Lourenço, com nove golos, e Eduardo Leite, com sete, foram os jogadores portugueses em destaque na concretização, enquanto na seleção das Ilhas Faroé esse papel pertenceu a Isak Vedelsbol e Oli Mittun, ambos com 12.