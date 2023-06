Mundial sub-21: Portugal vai disputar quartos de final com Islândia

Portugal averbou a primeira derrota (19-27) no Mundial sub-21 frente às Ilhas Faroé e vai jogar os quartos de final com a Islândia.Com o desaire, os vice-campeões europeus sub-20 terminaram em 2.º lugar no Grupo 2 da Main Round, que se disputou em Hannover, Alemanha.O resultado pode parecer surpreendente, mas o que é certo é que as Ilhas Faroé já tinham derrotado e contrariado o favoritismo da Espanha, campeã europeia sub-20, garantindo o primeiro lugar na série, que apurou os dois primeiros para a fase a eliminar.Ao intervalo, a Seleção já perdia, por 15-10, e na segunda ainda tentou reagir, mas sem conseguir inverter os acontecimentos.André Sousa (4 golos) foi o melhor marcador de Portugal.Veja a ficha aqui. Portugal vai deixar Hannover e rumar a Berlim (Alemanha), defrontando na quinta-feira a Islândia, no Max-Schmeling-Halle.