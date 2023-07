Mundial sub-21: Portugal termina em 6.º lugar

A Seleção Nacional de sub-21 terminou este domingo a participação no Mundial da categoria, ao perder com a Dinamarca por 30-25, finalizado a competição no 6.º lugar, naquela que se traduz na terceira melhor classificação de sempre na prova.Durante 13 dias de competição, Portugal disputou oito jogos, que resultaram em cinco vitórias e três derrotas. A melhor participação lusa na competição aconteceu com o bronze em 1995 e do 4.º lugar em 2019.No duelo frente à Dinamarca, Vasco Costa e João Gomes destacaram-se com cinco golos cada."Entrámos com um excelente ritmo de jogo mas, com algumas precipitações, que nos levaram a algumas situações de finalização inconsequente, o que contribui para que no início perdêssemos a liderança do marcador. Posteriormente, estabilizámos o nosso jogo e penso que, no global, criámos bastante situações positivas para finalizar mas falhámos na concretização, devido a uma excelente exibição da dupla de guarda-redes da Dinamarca. No final, ainda tentámos alterar o sistema defensivo, jogámos 7×6, tivemos oportunidade para passar para dois golos mas nunca o conseguimos e a nossa derrota acaba por ser justa", comentou o selecionador Carlos Martingo, em declarações reproduzidas pelo site da Federação.