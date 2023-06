Mundial Sub-21: Portugal vence Brasil e avança para a Main Round em primeiro lugar

Portugal somou esta sexta-feira mais uma vitória no Mundial de Sub-21, ao fazer o pleno no Grupo C frente ao Brasil (27-19).A passagem ao Main Round já estava garantida para ambas as seleções, mas em disputa estava a liderança e quem levaria dois pontos para a próxima fase. Com nove golos, André Sousa foi o melhor marcador. Veja aqui a ficha O jogo de estreia de Portugal no Main Round será no domingo, frente à Espanha, que perdeu com as Ilhas Faroé no fecho do Grupo D.Carlos Martingo, selecionador nacional sub-21, em declarações reproduzidas pelo site da Federação. "Sabíamos que o Brasil era claramente superior às outras equipas que já defrontámos. Na primeira parte entrámos muito bem, depois tivemos alguns momentos em que falhámos situações que habitualmente não falhamos, dois sete metros, nas superioridades numéricas não jogámos bem, e isso permitiu ao Brasil estar bastante tempo no jogo. De qualquer maneira, na segunda parte manteve-se um pouco a toada, até que finalmente conseguimos abrir e penso que, sem ter feito um jogo brilhante, conseguimos fazer uma exibição que acaba por ser bem conseguida e uma vitória importante. Estes dois pontos são importantes para o Main Round, como é óbvio, mas sabemos de ante mão que vamos defrontar agora duas seleções muito boas e teremos que estar ao nosso melhor nível para as conseguir derrotar", disse.