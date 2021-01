Mundial'2021 sem público no Egito

Os jogos do Campeonato do Mundo de andebol, que se inicia na quarta-feira, no Egito, e no qual vai participar Portugal, vão decorrer sem público, devido à pandemia de covid-19, anunciou este domingo a Federação Internacional de Andebol (IHF).





Em comunicado, o organismo refere que a decisão foi tomada durante uma reunião entre o primeiro-ministro do Egito, Mostafa Madbouly, e o presidente da IHF, o também egípcio Hassan Moustafa, face à propagação do novo coronavírus.As 32 seleções que participam no Mundial'2021 vão estar sujeitas a rigorosas medidas de prevenção, ficando inseridas numa lusa'bolha' de segurança sanitária e só podendo sair dos hotéis para se deslocarem para os treinos ou jogos, de forma a limitar o risco de contágios.Portugal é uma das seleções que vai marcar presença na competição, regressando a uma fase final 18 anos depois. A seleção lusa integra o Grupo F da competição, juntamente com Argélia, Islândia e Marrocos, sendo que a estreia está agendada para 14 de janeiro, face aos islandeses, no Cairo.O Mundial'2021 arranca na quarta-feira e termina em 31 de janeiro. A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.926.570 mortos resultantes de mais de 89 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.