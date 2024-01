«Não podemos pôr limites ao que podemos fazer»

O Europeu continua a correr de feição à Seleção Nacional. Esta sexta-feira, na segunda jornada da Main Round, a formação portuguesa superou a Eslovénia , dando um passo importante rumo aos objetivos definidos previamente. Um triunfo importante, que os jogadores nacionais enalteceram após a partida."Estivemos bem. Não estive tão bem no início da segunda parte, mas são coisas que acontecem e depois consegui voltar ao meu nível e ajudei a equipa. Tivemos uma excelente atitude e sabemos que podemos fazer grandes coisas"."O segredo era principalmente manter o espírito que tínhamos mantido no último jogo. Entrámos no 'main round' com objetivos bem claros. Jogar jogo a jogo. Felizmente, fizemos um excelente trabalho contra a Noruega e queríamos repetir contra a Eslovénia. Sabíamos que eram jogos completamente diferentes e que era um adversário diferente da Noruega, mas queríamos repetir o triunfo. Entrámos fortes, a defender agressivos e a sair na transição. No final da primeira parte, tivemos algumas debilidades defensivas, mas, felizmente, na segunda, entrámos muito bem e conseguimos disparar no marcador e na parte final gerimos bem"."Foi uma ótima exibição. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil. A Eslovénia é uma equipa que joga um andebol muito diferente da Noruega. É um jogo mais de momento e sabíamos que iam fazer uma oposição muito forte. Não podemos pôr limites ao que nós podemos fazer. Mas sim objetivos, que é fazer cada vez mais"."Hoje sentimo-nos muito bem mais uma vez. Contra tudo e todos. Acredito que estamos bem. Foi uma boa luta. Agora, com a Suécia, vai ser uma finalíssima para ver se conseguimos alcançar algo histórico: umas meias-finais".