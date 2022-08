Niko Zoric já marca na Luz

O jovem guarda-redes sérvio, Nikola Zoric (ex-Metaloplastika), de apenas 17 anos, foi ontem apresentado como reforço do Benfica, e estreou-se com um golo na Luz, no triunfo (40-24) dos encarnados perante o Vitória de Setúbal. Com o plantel fechado, os campeões da Liga Europeia mostraram aos adeptos o seu poderio, dominando os sadinos por completo, com boas exibições dos seus reforços, como o bósnio Vladimir Vranjes (7 golos), o cabo-verdiano Leandro Semedo (6) e o francês Arnaud Bingo (5). O Vitória ainda equilibrou a espaços na primeira parte, mas depois não resistiu, perdendo-se com o passar do tempo, enquanto o Benfica está cada vez mais preparado para a final-four da Supertaça de Serpa (10 e 11 de setembro), ainda com FC Porto, Sporting e Belenenses.

O treinador do Benfica, Chema Rodríguez, diz que a equipa está a evoluir: "Temos jogadores novos, fizemos bom trabalho de pré-época, mas ainda não estamos prontos para a Supertaça, que vamos tentar ganhar. Benfica, FC Porto e Sporting ganharam e perderam jogadores, pelo que estamos no mesmo patamar. Tivemos uma época de sonho, mas queremos ganhar mais troféus."

Luís Monteiro, técnico do Vitória, revelou os objetivos: "Queremos melhorar o 7º lugar da época transata. Com 10 jogadores novos, esperamos fazer bom Campeonato, mas vai ser difícil chegar à Europa."