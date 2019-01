Nikola Karabatic fez recuperação relâmpago e junta-se à França no Mundial

O internacional francês, Nikola Karabatic, já se encontra em Berlim, juntando-se aos campeões gauleses na defesa do título no Mundial da Alemanha e Dinamarca.Operado ao pé direito em outubro, o melhor jogador do mundo deveria estar recuperado apenas em fevereiro, falhando o Mundial, mas a vontade de jogar parece ter superado a fratura, pois como é óbvio Karabatic não se juntou à sua seleção para ver os jogos nas bancadas.Fabrice Bryant, antigo médico no Nantes, analisou a recuperação do grande trunfo da França: "Os atletas de topo são realmente fenómenos. Neste tipo de patologia complicada, longa e dolorosa, uma pessoa levaria em média seis meses a recuperar e como profissional de alta competição pelo menos quatro. Ao recuperar em três meses significa que tem uma capacidade extraordinária de recuperação e uma mentalidade diferente dos outros atletas."Esta capacidade de Karabatic não é inédita, pois o seu agente Bhakti Ong, conta uma história semelhante sobre o primeira linha: "Quando jogava no Kiel, ainda um rookie meio louco, deu um pontapé no banco e quando os jogadores regressaram aos balneários no intervalo todos perceberam que tinha um dedo partido. O sapato foi aberto, o pé anestesiado e jogou todo o jogo. Mentalmente, ele é uma máquina de guerra."Já Karabatic está feliz por esta oportunidade: "Mesmo que o meu papel seja pequeno no seio da equipa, ficarei muito feliz por jogar o Mundial. O processo de recuperação foi muito mais rápido do que o previsto."Esta situação também afeta Portugal, pois a Seleção joga com a França em fevereiro na qualificação para o Europeu'2020 e, de certo, vai ter pela frente o colosso francês.