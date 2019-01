Nikola Karabatic substitui capitão da França no Mundial de andebol

O jogador francês Nikola Karabatic, quatro vezes campeão do mundo, vai substituir o capitão da seleção francesa, Cédric Sorhaindo, no resto do Mundial de andebol, a decorrer na Alemanha e Dinamarca, foi esta quarta-feira anunciado.Segundo a Federação Francesa de Andebol (FFHB), Sorhaindo contraiu uma lesão e vai estar de fora durante o resto da prova, pelo que Karabatic, que tinha recuperado de uma operação ao pé direito mais cedo do que o esperado, junta-se à equipa, com a qual já estava a treinar desde sábado.O jogador do Paris Saint-Germain vai cumprir, caso jogue frente à Rússia na quinta-feira, a 300.ª internacionalização pelos bleus, que passam a ter apenas dois pivôs para o resto do torneio, nomeadamente Ludovic Fabregas e o irmão mais novo de Nikola, Luka Karabatic, sendo que já estão apurados para a próxima fase do mundial.Karabatic, de 34 anos, é considerado um dos melhores jogadores de andebol da história, com quatro Mundiais conquistados (2009, 2011, 2015 e 2017), bem como dois Jogos Olímpicos (2008 e 2012), além de três Europeus (2006, 2010 e 2014), tendo sido considerado três vezes o melhor do mundo (2007, 2014 e 2016), um recorde.