Nîmes mete respeito ao Sporting

A receção de hoje (19h45) do Sporting aos franceses do Nîmes (5º na Starligue), do astro Michael Guigou (ouro em dois Jogos Olímpicos, quatro em Mundiais e três em Europeus), é de risco máximo, em duelo da 5ª ronda da Liga Europeia. Os leões lideram a série com duas vitórias, a par dos alemães do Füchse Berlin, mas a qualidade da equipa gaulesa preocupa o treinador Rui Silva, que vai ter de utilizar todas as suas armas, pese a baixa de trunfos como Carlos Ruesga, a recuperar de lesão: “O Nîmes tem tido derrotas enganadoras na Europa. Tem bons jogadores, boa defesa e boas soluções no ataque. Será um bom jogo.”