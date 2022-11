Noruega, Dinamarca, França e Montenegro nas meias-finais do Europeu feminino

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Noruega, Dinamarca, França e Montenegro asseguraram um lugar nas meias-finais do Europeu feminino de andebol, que decorre na Eslovénia, Macedónia do Norte e Montenegro, com a formação montenegrina a juntar-se esta quarta-feira ao lote de apurados.



Apesar de ter sido derrotada pela Holanda (42-25), a seleção do Montenegro garantiu uma vaga nas 'meias', tal como Noruega, Dinamarca e França, sendo a segunda classificada no grupo 2, com seis pontos ao cabo de cinco jornadas.

A França, que já tinha assegurado o apuramento, concluiu o grupo no primeiro lugar, com 10 pontos, tendo hoje vencido sem dificuldades a Espanha, quinta, com três pontos, por 36-23.

No grupo 1, a Dinamarca assegurou o primeiro lugar, ao vencer a Noruega por 31-29, seleção que se quedou com o segundo posto, com os mesmos oito pontos das dinamarquesas, assegurando as duas seleções a presença nas meias-finais da competição.