Noruega e França são as finalistas do Mundial feminino

A França e a Noruega são as seleções finalistas do Mundial de andebol feminino, que decorre em Espanha, após saírem esta sexta-feira vencedoras dos seus confrontos das meias-finais, em Granollers.

A Noruega, campeã europeia em título, conseguiu impor-se à Espanha, anfitriã do torneio, por um claro 27-21, com 11-11 ao intervalo.

Já as gaulesas, anteriores campeãs da Europa e também campeãs do mundo há duas edições (em 2019 ganharam os Países Baixos, já eliminados), só a muito custo passaram pela Dinamarca, uma seleção com menos palmarés nos últimos tempos, mas que está a renascer.

O resultado final foi de 23-22, graças a uma ponta final fulgurante das 'azuis', que ao intervalo iam perdendo por 12-10.

A final de domingo terá assim os mesmos protagonistas do último Europeu, disputado no ano passado, na Dinamarca, então vencido pela Noruega por 22-20.

Com três medalhas de ouro, quatro de prata e três de bronze, a Noruega é a seleção mais medalhada em Mundiais a seguir à União Soviética/Rússia (11 no agregado).

A França já tem dois títulos e duas finais perdidas.