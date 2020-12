Noruega 'rouba' título à França e sagra-se campeã europeia de andebol feminino

A Noruega sagrou-se este domingo campeã europeia de andebol feminino pela oitava vez, ao vencer na final por 22-20 a França, que detinha o troféu e chegou a recuperar de uma desvantagem de quatro golos no segundo tempo.

Quatro anos depois do último título europeu, as norueguesas superam as gaulesas, que ao intervalo perdiam por 14-10, mas chegaram a comandar por 19-18, quebrando nos minutos finais.

A francesa Pauleta Foppa, com cinco golos, foi a melhor marcadora do jogo, enquanto Nora Mork, Veronica Kristiansen e Stine Skogrand, todas com quatro, foram as que mais se destacaram na Noruega, campeã em 1998, 2004, 2006, 2008, 2010, 2014 e 2016.

No encontro de atribuição da medalha de bronze, a Croácia venceu a anfitriã Dinamarca, por 25-19.