Nova derrota afasta Alavarium da Taça Challenge de andebol feminino

O Alavarium voltou este sábado a perder com as croatas ZRK Bjelovar e foi afastado da Taça Challenge feminina de andebol, na terceira eliminatória, com as duas mãos disputadas na Croácia.

Depois de 28-23 na sexta-feira, as croatas venceram hoje por 32-28, com 14-14 ao intervalo.

Greyce Santos, com sete golos, e Carolina Monteiro, com seis, foram as melhores marcadoras da equipa aveirense.

Do lado croata, o destaque vai para Josipa Namic, com 10 golos, e Ema Guskic, com oito.