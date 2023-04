Nova geração na Turquia

Numa das qualificações da história mais tranquilas para uma fase final de um Europeu, Portugal joga hoje (16h00) em Ancara, na Turquia, com a possibilidade de garantir o 1º lugar no Grupo 1 de apuramento para a prova da Alemanha, em 2024, entre 10 e 28 de janeiro. Os Heróis do Mar estão invictos e depois de vencerem os otomanos na 1ª volta por números claros (44-27), não devem dar hipóteses ao adversário para anular a desvantagem e, assim, manterem-se superiores no confronto direto da luta pela liderança. O selecionador Paulo Pereira chamou muitos jovens para testar, pelo que existe uma certa expectativa quando ao desfecho. O capitão é desta vez o experiente Miguel Martins, central do Pick Szeged (Hungria), a dar o aval aos mais novos: "Vou tentar ser líder e ajudá-los a mostrar que estamos aqui para ganhar. Estes jovens precisam de oportunidades."