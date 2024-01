Novo teste para a Seleção na Alemanha

Depois da derrota pela margem mínima frente à Alemanha (33-34) na quinta-feira, Portugal volta hoje (17h00) a medir forças com a seleção anfitriã do Europeu que se realiza de 10 a 28 deste mês, no derradeiro teste antes da estreia frente à Grécia (dia 11). Diante um adversário poderoso, Paulo Pereira tirará as últimas ilações no Flens-Arena, após ter visto uma bela exibição lusitana no primeiro duelo de preparação, onde discutiu a partida mesmo até aos últimos segundos.