Nuno Farelo ruma à Asobal

O técnico Nuno Farelo, ex-adjunto de Paulo Pereira no CSM Bucareste (vencedor da Challenge), vai rumar a Espanha, coadjuvando o espanhol Dani Gordo, treinador do Nava, promovido à Liga Asobal.





"Será a segunda experiência profissional fora do país. Os 15 meses com Paulo Pereira na Roménia foram uma experiência enriquecedora que proporcionou consolidação de competências. Sempre quis trabalhar nas melhores ligas europeias. Objetivo é cimentar lugar na Asobal e ir longe na Taça", considerou aNuno Farelo, que terá no plantel os laterais Álvaro Rodrigues e Miguel Baptista.