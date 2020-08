Nuno Roque regressa ao Sporting

Nuno Roque está de regresso ao Sporting para integrar o plantel da equipa de andebol em 2020/2021, anunciou esta sexta-feira o clube de Alvalade no seu site oficial. O andebolista chega proveniente do Belenenses.





"O que me fez regressar foi a grandeza do clube e o facto de a equipa de andebol ser uma das maiores a nível nacional e se estar a afirmar, cada vez mais, nas competições europeias. É um orgulho voltar a representar o Sporting CP", disse citado pelo site do clube, mostrando confiança para a nova temporada."É uma fase nova para todos, ninguém estava habituado a isto, mas estamos preparados e a trabalhar para chegarmos ao nosso objectivo que passa por vencer todas as provas nas quais participamos", concluiu.Nuno Roque representou o Sporting entre 2006 e 2009, contando ainda com passagens pelo Benfica, Madeira SAD, Águas Santas, FC Porto, Chartres MH (França) e o Belenenses.