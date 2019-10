Objetivo elevado no Europeu galáctico

O selecionador Paulo Pereira cumpriu a primeira parte do plano de preparação para o Europeu’2020, que se realiza em janeiro na Noruega, Áustria e Suécia, e não tem dúvidas que Portugal vai enfrentar um dos desafios competitivos mais exigentes de sempre. É que para ultrapassar o Grupo D vai ter de se bater com França (bronze nos Jogos’2016, Europeu’2018 e Mundial’2019) e Noruega (prata nos dois últimos Mundiais), para além da Bósnia-Herzegovina, que se vai aplicar a fundo na sua estreia em campeonatos do Velho Continente.

"Continuo a acreditar que vamos passar à Main Round, mas vão ser jogos de elevadíssima exigência. Creio que Portugal nunca esteve num Europeu tão exigente, pois temos na nossa série duas equipas do pódio do último Mundial. Se fizermos tudo bem feito, podemos ganhar", garantiu Paulo Pereira.

Para já, as indicações foram boas depois do estágio em Rio Maior e duplo confronto com o Egito no Cairo, na passada semana. "Os treinos foram excelentes, primeiro frente ao Brasil, aproveitando a presença da equipa em Rio Maior, onde trabalhámos a defesa e o ataque posicional. E, depois, frente ao Egito, a quem ganhámos (27-26) e perdemos (25-30), mesmo sem os lesionados Gilberto Duarte, Alexis Borges e Alfredo Quintana, peças fundamentais da Seleção. Mas todos estiveram bem, melhorámos na transição, sempre com mais contra-ataque do que o Egito. Foram objetivos que se concretizaram, pese algumas falhas de finalização e técnicas", sustentou Paulo Pereira.



Convocatória definitiva em dezembro



A convocatória definitiva dos 18 jogadores que vão representar Portugal no Europeu de 2020, entre 9 e 26 de janeiro, será divulgada em dezembro. A equipa concentrar-se-á em estágio no dia 26 do mesmo mês em Rio Maior, os andebolistas regressam às suas casas para a passagem do ano e, a 2 de janeiro, viajam para Santander, onde dia 3 e 4 do mesmo mês jogam um torneio internacional em sistema de final-four. Para além de Portugal, a anfitriã Espanha, Rússia e Polónia também vão estar em Santander. No Europeu, Portugal defronta no Grupo D, em Trondheim, a França (dia 10), Noruega (12) e Bósnia (14).