Oficial: Pedro Valdés deixa Sporting e reforça FC Porto

O FC Porto confirmou este domingo a contratação do cubano Pedro Valdés, que deixa o Sporting, como Record adiantara. Os dragões terão pago cláusula de rescisão de 150 mil euros para garantir o capitão leonino. Quando foi comprado ao Avanca, os leões pagaram 75 mil euros.





"Estou entusiasmado e satisfeito por começar esta nova etapa na minha vida. É um clube que tem vindo a crescer no andebol português e europeu e tenho muita vontade de começar", disse citado no site do FC Porto."Acho que sou um atleta forte fisicamente, posso trazer muito no ataque e ainda mais na defesa. Acho que o FC Porto é uma equipa que se alicerça sobre isso, a defesa e o contra-ataque, e acho que a minha chegada pode aumentar a intensidade na defesa", continuou.O lateral esquerdo deixou elogios à nova equipa: "É muito unida, tenho muitos amigos aqui, cubanos sobretudo, mas também portugueses. É forte fisicamente, que defende bem e em que os jogadores estão muitos juntos em todos os sentidos do jogo. Isso motivou-me a tomar esta decisão."