Ole Rahmel é o quinto reforço do Benfica

O ponta alemão Ole Rahmel é o quinto reforço da equipa de andebol do Benfica para a época 2020/21, anunciou este domingo o clube lisboeta no site oficial do clube.

Rahmel, de 30 anos, vai representar pela primeira vez um clube fora da Alemanha, onde nas três últimas épocas alinhou no THW Kiel, recordista de títulos no campeonato germânico, com 21 troféus conquistados, e uma das mais fortes equipas europeias.

"Já conhecia o Benfica e agora estou muito feliz por estar aqui, num enorme clube europeu. (...) É uma espécie de aventura para mim, mas o desporto vem em primeiro lugar. Quero ter sucesso num clube como o Benfica, que é dos melhores clubes desta liga", disse o andebolista alemão.

Rahmel é o quinto reforço confirmado pelo Benfica para a época 2020/21, depois do esloveno Matic Suholeznik, do franco-maliano Mohamadou Keita e dos espanhóis Sergey Hernández e Arnau García, compatriotas do novo treinador 'encarnado', Chema Rodríguez, que substituiu Carlos Resende.