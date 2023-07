Ole Rahmel renova com o Benfica: «Temos boas hipóteses de ganhar o campeonato»

O Benfica anunciou esta quinta-feira a renovação de contrato com Ole Rahmel, ponta-direita de 33 anos que parte para a quarta temporada nas águias."Estou muito feliz por ainda termos a chance de trabalharmos juntos. Estou entusiasmado por trabalhar com esta nova equipa que estamos a construir, com um novo treinador. Na minha ótica, temos boas hipóteses de ganhar a Liga Portuguesa", disse o alemão, ao site do clube."Temos de crescer como um grupo, encontrarmo-nos uns aos outros, trabalharmos juntos e darmos o máximo. Se fizermos isto e atingirmos o nosso potencial, temos boas hipóteses de ganhar o campeonato", prosseguiu.