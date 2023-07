Orri Thorkelsson reforça andebol do Sporting

O andebolista internacional islandês Orri Thorkelsson, de 24 anos, é reforço do Sporting para a época 2023/24, informou esta terça-feira o clube lisboeta na sua página oficial.

"Com 24 anos, o islandês atua na ponta esquerda e chega ao emblema de Alvalade proveniente do Elverum Håndball, da Noruega, no qual atuou nas duas últimas temporadas", refere o Sporting.

Thorkelsson assumiu estar muito feliz com a mudança para Alvalade, considerando estar no melhor clube português, do qual disse ter referências não só no andebol, mas também do futebol, com nomes como Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes.

"Tem sido muito interessante ver o que têm feito na EHF European League nos últimos dois anos", acrescentou o jogador em relação ao desempenho 'leonino', até aos quartos de final em 2022/23 e oitavos de final em 2021/22, em edição ganha pelo Benfica.