Para Frade não há duas sem três

O internacional Luís Frade, do Barcelona, já é o português com mais títulos internacionais conquistados ao nível de clubes e este fim-de-semana poderá arrecadar a sua terceira Champions, em Colónia, na Alemanha.

Também já soma duas Supertaças, duas Taças, três Taças da Liga e uma Taça Ibérica. "É muito importante ser campeão em Espanha, a rotina de vitórias ajuda. Mas a final four da Champions é algo diferente do que estamos acostumados. São duas finais, onde tudo pode acontecer. Há atmosfera muito especial em Colónia e queremos muito vencer", considerou o pivô, de 24 anos, em declarações à EHF.

Frade, que tem sido dado como um próximo regresso ao Sporting, revelou objetivos: "O meu maior sonho é vencer a Champions novamente. Somos capazes de vencer qualquer equipa. As duas últimas Ligas dos Campeões foram os troféus mais importantes da minha carreira, e gosto sempre de traçar objetivos a curto prazo", diz Frade, acrescentando que "também quer ganhar um troféu com a Seleção."

O Barça defronta (sábado) os alemães do Magdburg, bicampeões da Super Globe; se ganharem jogam (domingo) ante vencedores do duelo entre franceses do PSG e polacos do Kielce.