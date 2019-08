Patrícia Rodrigues reforça Benfica

A andebolista Patrícia Rodrigues, formada no JAC-Alcanena e que representava as alemãs do Blomberg Lippe, assinou contrato com o Benfica, anunciou esta quarta-feira o clube lisboeta no site oficial."É gratificante poder jogar num clube com a dimensão do Benfica. Os adeptos podem esperar de mim o máximo empenho nos treinos e nos jogos, para ajudar a alcançar os objetivos do clube", assegurou Patrícia Rodrigues, de 21 anos.Patrícia Rodrigues, que é canhota e atua a ponta-direita, iniciou-se em 2005 nas camadas jovens do JAC-Alcanena, com a qual se sagrou campeã nacional de minis, infantis, iniciadas, juvenis e juniores, e conta no seu percurso com a chamada à seleção nacional sénior, aos 14 anos."A experiência que adquiri a jogar na Alemanha ao longo destes últimos anos permitiu-me crescer a nível desportivo e pessoal e vai ser muito importante na obtenção desses mesmos objetivos", acrescentou o novo reforço 'encarnado'.Patrícia Rodrigues é um dos trunfos do Benfica no regresso à I Divisão e foi anunciada um dia após a contratação da lateral-esquerda Joana Resende (ex-Colégio de Gaia), de 18 anos, filha do antigo internacional e treinador Carlos Resende.