Paulo Fidalgo: «É nos momentos de maior pressão que se reflete a imagem da equipa»

O treinador adjunto de Portugal Paulo Fidalgo salientou o grande trabalho dos jogadores no triunfo (32-24) sobre a Coreia do Sul na segunda jornada do Grupo D do Mundial de andebol, naquele que foi o primeiro triunfo dos Heróis do Mar na competição que se realiza este ano na Suécia e na Polónia.





"Quero começar por mandar um grande abraço ao nosso líder [Paulo Pereira] que ficou no hotel e imagino que esteja contente agora. Tenho de dar também os parabéns ao Rolando e Herlander, porque estão a fazer um grande trabalho na Coreia e espero que ainda ganhem jogos neste Mundial", começou por dizer Paulo Fidalgo, antes de parabenizar os jogadores: "Em relação à partida, os nossos jogadores fizeram um grande jogo. Nos Jogos Olímpicos, perdemos com o Japão, que nem está neste Mundial, e sofremos para vencer por um ao Bahrein. Nestes jogos contra equipas com estilos de jogo diferentes, às vezes é mais complicado. Mas jogámos bem nos primeiros 15 minutos e nos últimos 15. E isso faz-me sentir que a união na equipa está muito forte. Nos momentos difíceis, estivemos unidos e conseguimos vencer o jogo graças a isso. É nesses momentos de maior pressão que se reflete a imagem da equipa."

E continuou: "No início do jogo, há sempre mais pressão e era preciso criar distância no marcador. Conseguimos fazê-lo e esse início deu-nos a almofada para os momentos menos conseguidos e para as exclusões. Mas mesmo nos momentos difíceis, nunca nos desintegrámos como equipa. E depois, nos últimos 15 minutos aguentámos a pressão de forma serena. O '7x6' deu paz aos atletas para se soltarem e praticarem o seu andebol e, depois, foi uma questão de finalização, porque acho que não falhámos qualquer remate nos últimos minutos. Tenho de salientar também a entrada do Manuel Gaspar para a baliza, feita pelo Telmo Ferreira e que foi fundamental".

Já André Gomes salientou o "jogo de grande nível" da equipa. "Estou muito feliz pelo jogo, pela forma como a equipa se mostrou e pelo nosso treinador. Foi um jogo de grande nível. A Coreia está a fazer um excelente trabalho. No primeiro jogo, já tínhamos jogado bem, mas não tivemos sorte, e hoje conseguimos vencer. Mantivemos o nível e espero que consigamos continuar a fazê-lo no próximo jogo", terminou.