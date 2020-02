Paulo Fidalgo: «Espero que compreendam a dificuldade que é chegar à final da Taça Challenge»

Paulo Fidalgo, treinador do Madeira SAD, não escondeu a felicidade pelo triunfo conseguido, este domingo, diante do HCB Karvina, por 30-27, em jogo a contar para a 1.ª mão dos oitavos-de-final da Taça Challenge de andebol.





No final do encontro, o técnico da formação insular elogiou a qualidade do adversário e alertou para os perigos que a formação da República Checa poderá apresentar no duelo da segunda volta.

"Espero que compreendam a dificuldade que é chegar à final da Taça Challenge. Nós temos de começar a ver as coisas como o meio copo vazio ou o meio copo cheio. A qualidade desta equipa demonstra a dificuldade de chegar à final. Que não seja uma cruz o que fizemos no passado, mas sim um mérito. A qualidade da equipa foi impressionante. Tenho de dizer isso para defender o trabalho feito, porque parece cai tudo do céu, mas não cai", apontou o técnico.



Análise ao encontro

"Acho que foi um brilhante resultado da minha equipa, porque não posso apontar nada. Fomos heroicos na fase ofensiva do jogo e deu muito trabalho conseguir parar esta equipa. A qualidade deles é impressionante nas decisões. Eles não fazem uma falha técnica. Perante isso, era praticamente impossível fazer melhor. Sou sincero. Estou muito satisfeito por termos conseguido ganhar este jogo e, na segunda mão, antevejo muitas dificuldades, mas vamos lutar", frisou.



Já Cláudio Pedroso, jogador do Madeira SAD, afirma que a equipa estava ciente das dificuldades que a HCB Karvina iria apresentar, elogiando a forma como a equipa portuguesa lutou "do princípio ao fim" do encontro.

"Sabia que íamos ter um jogo complicado. Vínhamos de resultados negativos e isso podia abalar um pouco a nossa confiança, mas o mais importante é que lutámos do princípio ao fim e conseguimos a vitória. Agora, é ir lá [República Checa], pensar que está 0-0 e lutar com a mesma força que fizemos aqui."

Golo à beira do apito final



"Foi importante, mas aquele golo conta como outro qualquer. Foi bom, porque passámos de uma vantagem de dois para três e, em eliminatórias de casa e fora, um golo pode fazer a diferença", concluiu.