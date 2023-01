Paulo Fidalgo: «Temos de estar orgulhosos pelo trabalho que fizemos»

Paulo Fidalgo, treinador-adjunto de Portugal, assumiu os destinos da equipa a partir do banco face ao castigo de Paulo Jorge Pereira. No fim da partida, analisou as incidências da derrota lusa (30-26) na estreia do Mundial de andebol, ante a Islândia."Devemos estar orgulhosos dos nossos rapazes. Foi um jogo muito difícil. Não começámos bem, mas depois, passo a passo, reentrámos no jogo, com bons momentos tanto ofensivos, como defensivos. Lutámos muito, mas tivemos azar com algumas decisões. Fomos para o intervalo com um bom resultado e a segunda parte foi um pouco semelhante. Voltámos a começar mal, mas voltámos ao jogo e tivemos três oportunidades para passar para a frente. Mas volto a dizer que temos de estar orgulhosos pelo trabalho que fizemos", começou por dizer, sem deitar a toalha ao chão quanto às aspirações lusas na restante prova."Sabemos que vai ser um longo campeonato e com muitos jogos e os nossos rapazes vão dar uma boa resposta já no próximo jogo. Esta seleção da Islândia tem um poder ofensivo muito grande. O nosso objetivo de passar aos quartos de final continua intacto", acrescentou."Entrámos mal, perdemos algumas bolas, que colocaram uma diferença de cinco golos na partida. Depois, recuperámos da desvantagem, voltámos ao jogo e foi uma luta enorme na primeira parte. Na segunda parte, voltámos a perder o controlo, pudemos passar para a frente, mas falhámos remates em momentos decisivos. A Islândia foi melhor, temos de lhes dar os parabéns e continuar o nosso trabalho. Mas vamos dar uma boa resposta para ir com dois pontos para o 'main round'".