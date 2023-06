Paulo Fidalgo: «Tenho de dar os parabéns ao FC Porto»

As declarações de Paulo Fidalgo, treinador da equipa masculina de andebol do Marítimo, após a derrota () dos seus jogadores frente ao FC Porto, que este sábado conquistou o tetracampeonato."Em primeiro lugar, tenho de dar os parabéns ao FC Porto, que é campeão nacional, e também os meus parabéns ao Sporting, porque foi uma equipa extremamente competitiva e conseguiu com a sua irreverência dificultar ao máximo a experiência do FC Porto", disse o técnico dos insulares, em declarações no final do encontro, continuando: "Para nós, este não era um jogo fácil de gerir, dentro daquilo que é a verdade desportiva e a nossa obrigação de lutar pelo jogo, mas também dar algum tempo de jogo a alguns atletas.""A primeira parte foi excelente da nossa parte, criámos muitas dificuldades, chegámos até a estar a ganhar por três golos, mas, depois, o FC Porto equilibrou e, no final da primeira parte, num espaço de um minuto e meio, conseguem uma vantagem de três golos. O FC Porto adaptou-se ao fator surpresa que foi criado na primeira parte e como esta equipa é muito experiente é muito difícil de enganar, só o conseguimos durante os primeiros 15 minutos", terminou.