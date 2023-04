Paulo Jorge Pereira: «Acho que não consigo dizer que houve alguém que jogasse mal»

Portugal venceu (37-35) esta quarta-feira a Turquia, em Ancara, e garantiu o 1.º lugar no Grupo 1 de qualificação para o Europeu'2024. O momento mereceu a aprovação do selecionador Paulo Jorge Pereira, num encontro que teve algumas caras novas."Acho que é positiva [a estreia dos novos jogadores]. Estamos a falar de atletas que nunca representaram a equipa A e, para mim, foi muito gratificante. Eles acabaram por me entusiasmar bastante, também a mim, porque notava-se que eles estavam com uma motivação e uma vontade enorme de fazer bem as coisas. Claro que quando nós temos só, praticamente, um treino e meio para por uma equipa a jogar com jogadores que não estão juntos é mais difícil e eles sentem-se um pouco inseguros em alguns momentos do jogo. Mas, se formos contabilizar, eu acho que não consigo dizer que houve alguém que jogasse mal. No geral foi bom. Há aqui alguns detalhes que podemos melhorar e acho que com o Luxemburgo já podemos melhorar", vincou o técnico.