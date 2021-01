Paulo Jorge Pereira após duelo com a vice-campeã Noruega: «O sentimento é de orgulho»

Paulo Jorge Pereira, selecionador português de andebol, reagiu esta quarta-feira à derrota (28-29) de Portugal diante da vice-campeã Noruega, em jogo da 1.ª jornada do 'main round' do Mundial.





"Eu acho que os navegadores estiveram todos, mas o barco teve ali um furo, por vezes, e acabámos por não conseguir virar o cabo [das tormentas]. Temos de voltar a tentar. Acho que, quando estamos em competições deste género, a nossa obrigação é de voltar a tentar e manter a atitude de hoje", começou por dizer o selecionador luso no final do encontro."O sentimento é de orgulho, de que nos batemos até ao fim e o empate esteve próximo. Acreditámos que podíamos vencer, não fossem alguns detalhes para controlar mais o jogo.""Já estamos melhor, o ano passado perdemos por seis golos, hoje foi por um, mas não é bom. Dizemos que perder por um não é bom e é a nossa forma de estar.""Vamos fazer contas, mas as nossas contas são vencer o próximo jogo. Para já, pensar em vencer a Suíça [na sexta-feira]", concluiu.