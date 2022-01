Paulo Jorge Pereira: «Às vezes pergunto o que aconteceria se tivéssemos uma preparação normal»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O selecionador nacional, Paulo Jorge Pereira, analisou a derrota portuguesa (30-31) diante da Hungria e recordou as baixas com que contou na preparação para a prova que tem lugar em Budapeste.





"Foi um bom espetáculo para os adeptos de andebol. Foi um bom jogo. Tivemos 10 casos de covid-19 antes do Europeu e é um bocado injusto o que tivemos de passar em alguns momentos. Às vezes pergunto o que teria acontecido se tivéssemos uma preparação normal. O que podemos dizer é que foi um bom jogo e parabéns à Hungria", referiu após o apito final.Já o guarda-redes Gustavo Capdeville mostrou-se contente pelo desempenho nacional. "Estou muito satisfeito com a minha equipa. Tivemos uma atitude perfeita, estivemos em jogo até ao final, sempre com empates sucessivos", vincou.