Paulo Jorge Pereira e a presença de Portugal no Euro'2024: «Estamos bem posicionados»

O selecionador Paulo Jorge Pereira assumiu este domingo que Portugal tem tudo estar no Europeu de andebol de 2024, na Alemanha, após triunfo por 32-21 no Luxemburgo, no segundo jogo do Grupo 1 da segunda ronda de qualificação. "Agora estamos melhor ainda. Na teoria, já estávamos bem. Agora é na prática, que é mais importante. Com esta vitória fora, muito importante, além dos triunfos em casa, estamos bem posicionados", admitiu.

Com o êxito, que sucedeu ao triunfo caseiro por 44-27 sobre a Turquia, Portugal ficou ainda mais próximo do Europeu, até porque se classificam os dois primeiros de cada grupo: só Portugal e Macedónia do Norte pontuaram, ambos com dois êxitos.

Portugal tem o sexto lugar alcançado em 2020 como o melhor resultado nas sete presenças em fases finais de campeonatos da Europa. "Agora, após o Mundial (na Polónia e Suécia, entre 11 e 29 de janeiro), pensamos na Macedónia do Norte", disse o técnico, referindo-se ao próximo desafio rumo ao Europeu, em 08 de março, em casa do rival.

"Estamos bem posicionados e a partir daqui temos tudo à nossa frente para conseguimos mais uma qualificação", reforçou o técnico.

O guarda-redes Gustavo Capdeville foi o melhor jogador do desafio, com 10 defesas em 15 remates, o que lhe atribui um invulgar 67% de eficácia. "Sinto-me muito feliz, como sempre que jogo pela seleção. É um orgulho representar o nosso país. E estou ainda mais feliz por conseguir ajudar, com uma prestação individual boa. Mas o mais importante é sempre o coletivo e conseguimos uma vitoria", regozijou-se.

Portugal e Macedónia do Norte comandam com quatro pontos, enquanto Luxemburgo e Turquia continuam sem pontuar.

Os dois primeiros de cada um dos oito grupos juntam-se na fase final à anfitriã Alemanha e a Suécia, Espanha e Dinamarca, as três primeiras classificadas do Europeu de 2022, qualificando-se ainda os quatro melhores terceiros classificados.