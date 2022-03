Paulo Jorge Pereira e o duelo com a Holanda: «Já sabemos aquilo que temos de fazer»

A Seleção Nacional portuguesa apurou-se este domingo para o playoff de qualificação para o Mundial'2023 de andebol, com um triunfo por 33-26 sobre a Suíça.Em declarações no final da prova, o selecionador Paulo Jorge Pereira falou sobre as principais diferenças entre o primeiro duelo entre as duas congéneres, disputado em Guimarães, com o deste fim de semana, apontando ainda as baterias para o próximo encontro da Seleção Nacional, que será diante da Holanda."A diferença do encontro de Guimarães [triunfo por 33-26] para este era o que estávamos a prever. A Suíça iria jogar menos no '7x6', porque conseguimos enfraquecer as suas soluções nesse sistema. Sabíamos que, não conseguindo com o 'sete para seis', iriam tentar em igualdade numérica situações de um para um que os pudessem favorecer. Enquanto o jogo esteve em disputa, fomos competentes nesse sentido. Já na segunda parte, como o resultado estava mais ou menos dilatado e a nosso favor, creio que controlámos um bocado a questão dos contactos para não sermos excluídos. Foi isso que pode ter gerado alguma diferença em termos de eficácia defensiva. Na generalidade, acho que estivemos mais uma vez bem, a jogar fora de casa, com as ideias no sítio e a aplicar bem o plano de jogo. Não saímos em nada do plano de jogo. Acho que foi excelente mais uma vez para a nossa seleção", começou por dizer o selecionador nacional."É uma equipa ainda mais forte do que a Suíça, porque tem atletas fantásticos. Acho que já sabemos aquilo que temos de fazer contra os Países Baixos. Já sabemos quais são os pontos fortes e aquilo que temos de anular. É relativamente simples para nós identificar o que temos de fazer e corrigir.""Isso já fomos fazendo imediatamente após o campeonato da Europa de 2022. Tivemos uma série de reuniões individuais com os jogadores para falar sobre estas questões e aquilo que temos de melhorar em relação à cooperação e a uma série de coisas, sobretudo nos aspetos defensivos. Conseguimos situar muito bem os problemas que tivemos com os Países Baixos, além de tudo o que nos aconteceu.""Nessa identificação do caminho, acho que vai ser mais fácil. Depois, temos de ser mais competentes do que eles. Estou convencidíssimo de que, se estivermos com o mesmo estado de fluxo que estivemos nesta eliminatória [com a Suíça], que foi como se sentíssemos que não havia possibilidade de correr mal, acho que voltará a correr bem", terminou.