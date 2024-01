Paulo Jorge Pereira: «Hoje, nós decidimos jogar andebol a sério»

Paulo Jorge Pereira mostrou-se satisfeito pelo triunfo da Seleção Nacional diante da Rep. Checa , que permitiu o apuramento para a Main Round do Europeu de andebol. Na análise à partida, o selecionador enalteceu essencialmente o desempenho coletivo."Houve uma grande exibição do Diogo Rêma e a defesa também ajudou imenso. Com as ausências de alguns jogadores-chave tivemos que adaptar um pouco e trabalhar um sistema defensivo eficaz. Estamos muito satisfeitos, vamos em frente, seguimos para a Main Round. Agora temos a Dinamarca e vamos lutar para ir com pontos para a fase seguinte. Hoje, nós decidimos jogar andebol a sério. Martim Costa [11 golos] foi fantástico, mas eu sempre confiei nele. Não teve um primeiro jogo bem-sucedido, mas eu conto com ele", garantiu o selecionador.