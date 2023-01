Paulo Jorge Pereira: «Jogámos em casa do campeão da Europa, com este ambiente, só faltou mesma a vitória»

Paulo Pereira, selecionador de Portugal, lamentou a derrota (32-30) em Gotemburgo, com a Suécia, que ditou o adeus luso ao Mundial, mas elogiou o desempenho do grupo."Eu acho que hoje falhou pouca coisa. Jogámos em casa do campeão da Europa, com este ambiente, só faltou mesma a vitória. De resto, jogámos de forma excecional. Lutámos até ao fim e nunca perdemos de vista a possibilidade de, pelo menos, conseguir o empate para poder aceder [aos quartos de final]. Desta vez ficámos a dois golos, por vezes a um golo, nunca sabemos muito bem o que é que se passa, temos que continuar a procurar onde é que está o golo que falta. Para mim o que conta e eu tenho que me centrar nisso é que estamos a combater contra o campeão da Europa, em casa, e conseguimos fazer um jogo de um altíssimo nível. Simplesmente não conseguimos vencer tendo em conta o valor que tem esta equipa da Suécia, que provavelmente vai ser campeã do mundo ou, pelo menos, vai andar a lutar por isso", frisou o técnico português de nadebol.