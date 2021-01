Paulo Jorge Pereira: «Não esperávamos uma derrota por tantos»

A seleção nacional de andebol sofreu uma derrota pesada, perante a França, 32-23, e Paulo Jorge Pereira, treinador da equipa das quinas, ficou surpreendido com o desnível.





"Não esperávamos uma derrota por tantos golos. Esperávamos qualquer resultado, não um resultado tão desnivelado. Até nem jogámos assim tão mal. Falhámos muito na concretização e em termos defensivos. O ataque deles foi bastante melhor do que a nossa defesa. Quando é assim, só temos de desejar boa sorte à França e Noruega. Temos jogado quase sempre no nosso limite. Por vezes, conseguimos ter sucesso, outras vezes não. No alto nível é assim", analisou o selecionador nacional.Portugal ficou, assim, fora do Mundial do Egito, mas Paulo Jorge Pereira sai satisfeito com as prestações dos jogadores.

"Vamos continuar a fazer o que acreditamos e sonhamos. Hoje, queríamos dar uma prenda a todos os portugueses, que estão a passar um mau momento, mas não foi possível. Vamos continuar a aceitar todo o apoio que tem chegado de Portugal e continuar a fazer com que o andebol possa, no desporto português, pouco a pouco, crescer de maneira a ter mais constância em competição. Não estávamos aqui há 18 anos e agora queremos voltar e ficar. Constância em termos de competição. Desistimos cedo do jogo, mas parabéns a França e Noruega e oxalá possamos voltar rapidamente", salientou.



No entanto, para o selecionador nacional fica um sabor amargo com a eliminação da prova.

"Estamos um pouco tristes e doridos, porque acho que trabalhámos muito. Colocámos muita expectativa no que podíamos fazer aqui, temos equipa para poder fazer melhor do que isto. Uma serie de fatores conjugaram-se para que hoje não conseguíssemos jogar bem. Quando criamos expectativa elevada - e temos coragem para isso - e não ganhamos, ficamos mais tristes. Sofremos o que temos de sofrer. Continuaremos a trabalhar e corrigir o que temos de corrigir", reforçou.