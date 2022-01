Paulo Jorge Pereira: «Tenho de dizer que esta competição é uma contradição»

Paulo Jorge Pereira fez um balanço da participação portuguesa no Europeu de andebol que findou com três derrotas em três encontros."Estamos um pouco desapontados. Mas tenho de dizer que esta competição é uma contradição. Como profissional de educação física, tenho de dizer, e não quero que olhem para isto como desculpa, que não dá para preparar a equipa quando não se pode treinar, nem jogar. Isto é estranho. Tivemos a oportunidade de vir aqui, mas cometemos muitos erros. Talvez seja o comportamento português. Por vezes, antecipamos as coisas, elas por vezes correm bem, outras vezes não. Desta vez não correu bem. Acho que os Países Baixos vão ser a equipa sensação, como nós fomos em 2020. Eles estão a jogar a um grande nível. Prepararam-se para vir aqui para jogar um andebol de grande nível e estão de parabéns pelo que fizeram. Nós estamos tristes com este desfecho, mas aceitamo-lo", refletiu o selecionador português.O central português atestou a tristeza portuguesa no adeus à prova. "Parabéns à Islândia e aos Países Baixos, que se apuraram para a 'main round' [fase principal]. Estamos todos desapontados porque pretendíamos fazer mais do que fizemos aqui. A Islândia e os Países Baixos jogaram muito bem, ambas mereceram ganhar e seguir em frente. Acho que já temos um estatuto que nos obriga a fazer mais neste tipo de competições. Agora é importante perceber aquilo que fizemos mal nestes jogos. Estou muito triste por ir para casa amanhã", referiu Rui Silva.