Paulo Moreno: «Tenho orgulho na campanha de Cabo Verde»

Cabo Verde conseguiu um feito histórico na competição organizada pela Suécia e Polónia, ao qualificar-se para a Main Round do Mundial pela primeira vez, sob a orientação do selecionador Ljubomir Obradovic (treinador do Avanca), e a ajuda de Paulo Moreno, pivô do BenficaO internacional das águias contou as suas emoções, numa entrevista publicada com grande destaque no site da Federação Europeia de Andebol (EHF): "Jogar um Mundial é uma sensação enorme de dever cumprido. Além de ser a segunda maior competição, superada apenas pelos Jogos Olímpicos, jogar contra os melhores jogadores e melhores técnicos é a solução para continuar a crescer", considerou Paulo Moreno."Representar um país é um sentimento que não pode ser tirado de ninguém. É um orgulho enorme ter uma nação gritando por nós", adiantou Moreno.A seleção lusófona também disputou o Mundial há dois anos, no Egito, mas teve a campanha reduzida a um jogo devido ao surto de Covid-19.Assim, a primeira vitória de Cabo Verde na competição surgiu frente ao Uruguai (33-25), que valeu o 3.º lugar no Grupo C e um lugar na Main Round."Um atleta de alto rendimento nunca está satisfeito. Sempre quero mais e melhor. Tenho orgulho da nossa campanha, pois o nosso objetivo era chegar à fase principal, tivemos uma ótima experiência e com certeza demos o nosso melhor. No entanto, muitas coisas ainda precisam ser melhoradas."Segue-se ao nível internacional a Liga Europeia, onde o Benfica, detentor do troféu, tem grandes ambições: "O Benfica é a minha casa, um dos amores da minha vida. É uma sensação inexplicável. Não encontro a palavra ideal para descrever o que é jogar no Benfica. Não consigo imaginar a minha vida sem andebol e sem o Benfica. Por isso consegui unir duas grandes paixões, é uma sensação indescritível de dever cumprido. É muita coisa boa ao mesmo tempo."O Benfica, detentor do título, não teve o início de fase de grupos que desejava, estando classificado no quarto lugar do grupo A com duas vitórias e quatro derrotas.Paulo Moreno quer recuperar lugares: "Temos que nos levantar quando as coisas vão menos bem. Queríamos ter tido resultados melhores em alguns jogos, mas sabemos que nem tudo é mau", disse Moreno, jogador do Benfica há quase duas décadas.O segunda linha analisou a performance dos encarnados: "Fora o jogo em Montpellier, onde perdemos (27-33) no último jogo antes do Mundial, todos os encontros foram muito equilibrados. Lutámos muito, perdendo algumas oportunidades onde seria possível vencer."Mas o capitão das águias, de 30 anos, demonstra ambição quanto ao futuro: "Vamos deixar essas mágoas para trás e vamos dar o nosso melhor nos quatro jogos que faltam. Estamos focados em nós e nas coisas que podemos melhorar. Temos qualidade para vencer os quatro jogos que faltam neste grupo e é por isso que vamos à luta."Segundo Moreno, o Benfica vai jogo a jogo para alcançar os seus objetivos: "Como todos os anos, o nosso objetivo é chegar o mais longe possível. E pensar sempre jogo a jogo. O nosso pensamento está no jogo contra o Tatran Presov em casa (próxima terça-feira, às 17h45), depois vamos pensar no próximo adversário. Foi com essa mentalidade que vencemos a competição no ano passado."