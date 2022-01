Paulo Pereira acredita: «Continuamos vivos»

O selecionador Paulo Pereira aceitou a derrota com fairplay: “Parabéns à Islândia, que foi melhor, com bons jogadores e um treinador muito inteligente. Sabia que não estávamos bem preparados e explorou a situação. Mas só tenho a dizer é que fizemos o nosso trabalho no máximo das possibilidades. O adversário foi muito forte e espero que continue para a Main Round.” O timoneiros dos Heróis do Mar acredita: “Estamos vivos, é difícil, mas continuamos vivos. Vamos fazer tudo o que pudermos frente à anfitriã Hungria, só com um dia de descanso, mas é o que é. Temos as nossas possibilidades. O nosso fado é continuar a lutar e não há que fazer contas.”

O técnico da Islândia, Gudmundsson, ficou feliz: “Fomos melhores e defendemos bem o sete contra seis, perante a melhor equipa do mundo nesse tipo de jogo.”