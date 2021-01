Paulo Pereira após novo triunfo de Portugal: «Sonho é atingir os oito primeiros lugares»

A Seleção Nacional garantiu este sábado o apuramento para a próxima fase do Mundial de andebol, graças ao triunfo sobre Marrocos (33-20) na 2.ª jornada do Grupo F. Após o encontro, o selecionador português disse estar satisfeito com a reação da equipa na segunda parte.





"Estou contente, principalmente com o resultado. O início do jogo não foi bom, mas conseguimos resolver o problema. Lutámos por isso", afirmou Paulo Pereira, que pretende completar o pleno de vitórias no grupo e ambiciona chegar longe na competição."O jogo com a Argélia é muito importante para nós, porque, se ganharmos, vamos com quatro pontos para a segunda fase. Temos um sonho, que é atingir os oito primeiros lugares. Já estamos na fase seguinte, mas agora cruzamos com a França, Noruega e Suíça", considerou o selecionador nacional."É um grupo muito forte, pois só duas equipas seguem em frente, mas, passo a passo, acreditamos que isso é possível. Há muitos fatores, uns controlamos, mas outros não", concluiu Paulo Pereira.