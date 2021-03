Paulo Pereira após o apuramento olímpico: «Estes jogadores são grandes guerreiros»

Paulo Pereira realçou que o espírito do plantel foi a chave do êxito. “Estes jogadores são grandes pessoas, grandes competidores, grandes guerreiros. Nem o melhor treinador do Mundo, que seguramente não sou, não conseguia isto se não tivesse gente com este caráter”, disse o selecionador nacional, em conferência de imprensa.

No entanto, a primeira mensagem foi mesmo referente a Quintana. “Não conseguimos isto sozinhos. Para chegar aqui houve uma pessoa que nos ajudou muito, o Alfredo Quintana. Quero agradecer-lhe por tudo aquilo que fez por nós”, apontou.

O treinador , de 55 anos, considerou que “teria sido uma injustiça” caso Portugal falhasse o apuramento. “Se somos mesmo Heróis do Mar? Claro. Desta vez, foi sem vento e até contra o vento. Não perdi dias de vida no último segundo, mas perdi nestas últimas duas semanas”, disse. Agora, a ambição mantém-se acesa para Tóquio. “Sendo coerentes, é lutar pelas medalhas. É louco? Sim, mas iremos lá lutar”, frisou. Paulo Pereira ainda deixou um apelo para a mudança das políticas. “As modalidades podiam conseguir muito mais se fossem mais apoiadas. Pode ser que abram os olhos”, notou.

Já Fábio Magalhães, que realizou o jogo 150 pela Seleção, falou do último golo de forma emotiva, lembrando o malogrado guarda-redes. “Rematámos todos com o Rui Silva . Estávamos todos no braço dele e o Quintana também”, afirmou. “Demos tudo. Se não fosse agora, não seria nunca”, salientou o guardião Gustavo Capdeville, que surgiu ao lado do colega de posição, Manuel Gaspar, na conferência.

Presidente mostra orgulho no grupo

O Presidente da Federação de Andebol de Portugal, Miguel Laranjeiro, mostrou-se orgulhoso do plantel. “Heróis do Mar, heróis da terra, heróis do pavilhão, heróis de tudo”, apontou. “O Alfredo Quintana esteve sempre connosco. É por ele que vamos a Tóquio. Houve alguém lá em cima a olhar por nós”, salientou, fazendo um pedido: “Era bom que as entidades públicas vissem isto.” Agora, o dirigente imagina Portugal a ser mais respeitado. “Os outros têm de passar a olhar para nós como uma Seleção de qualidade”, concluiu.