Paulo Pereira após o triunfo de Portugal: «Foram uns autênticos guerreiros»

Após a vitória de Portugal frente à Islândia na estreia do Mundial do Egito, Paulo Pereira foi claro na análise à partida.





"Nós nunca tivemos dúvidas que podíamos vencer este terceiro jogo frente à Islândia. Houve muita gente com dúvidas, mas nós nunca as tivemos. Nós passámos de bestial a besta num dia [após derrota na Islândia no domingo], e as pessoas têm de perceber que somos as mesmas pessoas quando ganhamos ou perdemos. O que disse ao intervalo? São detalhes de jogo que nós preparamos com alguma antecedência. Por vezes não correm bem mas hoje correu tudo bem. Estamos felizes com isso", sublinhou o selecionador nacional."A defesa foi a chave do jogo? Concordo plenamente. Nós conseguimos eliminar não só os movimentos iniciais da Islândia, mas sobretudo a continuidade islandesa. Conseguimos jogar na defesa após defender. Era essa a nossa mensagem, porque a Islândia é excelente a fazer isso. Eles foram uns autênticos guerreiros. Só pela atitude, porque talento eles já têm, é que conseguimos voltar a vencer esta belíssima equipa da Islândia", elogiou Paulo Pereira, que destacou também o regresso após lesão de Gilberto Duarte: "É mais uma pessoa que veio para ajudar, e a vontade dele é enorme. Creio que foi ótimo para ajudar a defender".