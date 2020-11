Paulo Pereira após triunfo na Lituânia: «Estamos no bom caminho»

O selecionador nacional de andebol disse este domingo que Portugal "está no bom caminho", após o segundo triunfo no Grupo 4 da segunda fase de qualificação para o Europeu'2022, frente à Lituânia (34-26), em Vilnius.

"Quanto ao jogo, embora se viva melhor sem comparações, se olharmos ao jogo que fizemos aqui há dois anos creio que estamos no bom caminho. O nosso propósito, neste momento, é continuar a construir esta equipa para alcançar coisas grandes, sentimos que é possível e vamos continuar a fazê-lo", disse Paulo Jorge Pereira, citado pelo site oficial da Federação Portuguesa de Andebol (FPA).

A equipa comandada por Paulo Jorge Pereira, que na quarta-feira tinha batido Israel por 31-22, tenta a segunda presença consecutiva na fase final do Europeu, depois do histórico sexto lugar conquistado este ano.

O guardião Alfredo Quintana, que foi um elemento decisivo ao efetuar várias defesas, destacou o trabalho coletivo da equipa, que possibilitou disparar para números confortáveis no marcador.

"Senti que tínhamos que descolar no marcador e pedi aos meus colegas para ajudarem na defesa e juntos conseguimos ampliar a diferença. Todos contribuíram para este resultado, somos uma equipa e o objetivo é sermos todos um grão de areia para atingirmos os objetivos. Foram importantes estas duas vitórias e agora só temos de continuar com a nossa mentalidade, sermos humildes e não perdermos o foco, que é estarmos no EHF Euro 2022", analisou.

Além do guarda-redes luso, também o ponta esquerdo Pedro Portela, autor de cinco golos, e os pivôs Daymaro Salina e Iturriza e o lateral André Gomes, todos com quatro, foram os jogadores em maior evidência na equipa lusa.

Portugal soma quatro pontos, mais dois do que a segunda colocada Islândia, enquanto Israelitas e Lituanos têm zero, sendo que os dois primeiros de cada grupo e os quatro melhores terceiros apuraram-se para o Euro2022, na Hungria e na Áustria.