Paulo Pereira chama 19 para estágio da Seleção

O selecionador nacional, Paulo Pereira, convocou 19 jogadores para o estágio de Portugal tendo em vista a participação no Campeonato do Mundo, em janeiro.Os trabalhos vão decorrer de 26 a 30 deste mês, em Rio Maior, seguindo-se a participação num torneio, na Noruega, nos dias 5, 7 e 8 do próximo mês, onde Portugal vai defrontar, além dos anfitriões, os Estados Unidos e o Brasil.Já no Mundial, em grupo que vai decorrer na cidade sueca de Kristianstad, a Seleção Nacional começa por medir forças com Islândia (dia 12), seguindo-se a Coreia do Sul (14), treinada por Rolando Sousa, e depois a Hungria (16).Veja aqui a convocatória para o estágio.