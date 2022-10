Paulo Pereira: «Continuar focados»

A Seleção já viajou para o Luxemburgo, onde hoje (15h00) defende o 1º lugar do Grupo 1 de qualificação para o Europeu’2024. É mais um jogo em que Portugal tem obrigação de ganhar, depois da goleada (44-27) à Turquia, em Matosinhos. Os bons indicadores indicadores dos Heróis do Mar, já vêm desde o duelo de novembro, quando venceram (39-21) o mesmo adversário em jogo particular. Mas todo o cuidado é pouco, segundo a antevisão do selecionador Paulo Pereira: "Este Luxemburgo está mais organizado do que aquele que encontrámos no ano passado. Deveremos continuar focados no objetivo de nos qualificarmos para mais um Europeu, mantendo a produtividade que mostrámos há dois dias atrás contra a Turquia."

Dos 18 jogadores que se concentraram em Matosinhos, apenas 16 viajaram para o grão-ducado. "O Fábio Magalhães [lateral do FC Porto] não viajou porque foi vítima de uma gastroenterite no início da semana limitando a integração nesta semana de competição e o Manuel Gaspar [guarda-redes do Sporting] deu lugar a Gustavo Capdeville [Benfica] que não jogou no primeiro jogo", justificou Pereira.

O Europeu’2024 disputar-se-á na Alemanha e tem início marcado para 10 de janeiro, terminando no dia 28 do mesmo mês, com 24 seleções participantes.