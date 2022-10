Paulo Pereira e a vitória de Portugal: «Teoricamente, tínhamos de ganhar este jogo»

Paulo Pereira, treinador da Seleção Nacional, abordou o triunfo português diante da Turquia no arranque da qualificação para o Euro'2024."Teoricamente, tínhamos de ganhar este jogo. A teoria é sempre teoria e é na prática que as coisas têm de ser resolvidas, Já fizemos coisas muito difíceis de fazer, nos últimos anos, mas acreditamos que podemos fazer ainda mais coisas. Parabéns a este grupo, que é fantástico e respira andebol por todos os lados. Fomos sérios todo o jogo. Disseram-me há pouco que foi o resultado mais expressivo que a seleção nacional fez até hoje. Não vamos falar de dois ou três minutos em que falhámos algum remate", começou por considerar."Agora temos de ir ganhar ao Luxemburgo e depois pensaremos na Macedónia, com quem teremos dois jogos consecutivos na mesma semana. As coisas encaminham-se pouco a pouco para que nos possamos qualificar para o (Europeu de 2024), mas ainda há umas guerras para fazer.""Temos gente nova a aparecer e estamos a fazer uma substituição gradual, mas o António Areia e o Fábio Magalhães ainda estão aí para a seleção".