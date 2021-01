Paulo Pereira: «É excecional ganhar perante tantas contingências»

O selecionador Paulo Pereira reconheceu o desenrolar de equilíbrio que marcou a vitória de Portugal sobre a Islândia, mas mostrou-se satisfeito com a capacidade de resposta da equipa.





"Esperava vencer por mais alguns golos, mas, perante tantas contingências, foi excecional ganhar", comentou o responsável, justificando-se com "as duas exclusões que o Iturriza sofreu logo no arranque do jogo e obrigou Portugal a jogar 40 minutos só com dois centrais, além da lesão do Cavalcanti": "Jogámos bem, mesmo com tantas limitações, e como estamos perto de garantir a qualificação para o Europeu vamos à Islândia já a pensar no Mundial."O ponta Pedro Portela celebrou ontem o seu 31º aniversário e não escondeu o sorriso alargado pelo triunfo, mas alertou para o equilíbrio que vai marcar os próximos jogos frente à Islândia."Foi um bom dia de aniversário porque realizámos um excelente trabalho, vencemos e estamos a um passo da qualificação para o Europeu", assegurou Portela, convicto do potencial dos Heróis do Mar: "Foi o primeiro de três jogos equilibrados frente a um adversário difícil e que também tem aspirações, mas demonstrámos qualidade e é mediante este espírito de entrega que vamos jogar para vencer os três jogos na fase de grupos do Mundial." *